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Siverek’te yufka ekmeğine ilgi arttı

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE KORONA VİRÜS NEDENİYLE VE RAMAZAN AYININ GİRMESİYLE BERABER BUĞDAY UNUNDAN YAPILAN YUFKA EKMEĞİNE İLGİ ARTTI.

Siverek’te yufka ekmeğine ilgi arttı

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE KORONA VİRÜS NEDENİYLE VE RAMAZAN AYININ GİRMESİYLE BERABER BUĞDAY UNUNDAN YAPILAN YUFKA EKMEĞİNE İLGİ ARTTI.

24 Nisan 2020 Cuma 11:58
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Siverek’te yufka ekmeğine ilgi arttı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde korona virüs nedeniyle ve Ramazan ayının girmesiyle beraber buğday unundan yapılan yufka ekmeğine ilgi arttı.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle insanlar doğal ve organik ürünlere yöneldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde buğday unundan yapılan ve saç üzerinde pişirilen yufka ekmeğine ilgi arttı. Özelikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların vazgeçilmezi olan yufka ekmeği, bu günlerde kentteki vatandaşların da tercihi olmaya başladı. Uğraş gerektiren yufka ekmeği, bayatlamadığı ve uzun ömürlü olduğundan dolayı bu günlerde korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların tercihi oldu. Site ve apartmanlarda saç üzerinde yufka ekmeği yapma imkanı olmayan vatandaşlar ise yufka ekmeği yapan işletmeler sayesinde ihtiyaçlarını karşılıyor.

16 yıldır ilçenin Şirinkuyu Mahallesi’nde yufka ekmeği imalatçılığı yapan Necati Kartal, son zamanlarda rağbetin arttığına dikkat çekti. Kartal, "Yufkalarımız evde yapılan doğal, ev yufkası gibidir. İmalatımız da taş değirmenlerde öğüttüğümüz organik buğdaylardan elde ettiğimiz unla yufka ekmeğini yapıyoruz. Eskiden buna köy yufkası deniyordu, yani nenelerimizin yaptığı uzun ömürlü, bayatlamayan ekmekti, bizde nenelerimizin yaptığı, insan sağlığına çok faydalı saç ekmeği yapıyor ve satıyoruz. Bunda hiçbir katkı maddesi yoktur, un, su ve tuzdan ibarettir. Aynı zamanda, böreklik ve gözlemelik çeşitleri de yapıyoruz" dedi.

Necati Kartal, "Korona virüsü ve Ramazan ayının girmesiyle beraber işlerimiz açıldı. Millet eve kapanınca ve Ramazan da girince insanlar daha fazla yufka tüketmeye başladı. Siparişler daha fazla oldu. Bu yoğunluk bizim açımızdan çok olumlu oldu" ifadelerini kulandı.

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