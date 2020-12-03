Siverek Belediyesinde yoğun güvenlik önlemleri altında başkanlık seçimi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye başkanının sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında başkanlık seçimi yapılıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Partiden girdiği seçimi kazarak Belediye Başkanı olan Şeyhmus Aydın, geçen hafta sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti. Siverek Belediye Meclisi bugün saat 10.00’da yeni başkanı belirlemek için toplandı. AK Parti, HDP ve CHP’nin aday çıkarttığı seçimler basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Seçim sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri belediye binasının etrafına bariyer kurup giriş ve çıkışları kapattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçen hafta belediyenin hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları, uğradığı silahlı saldırıda ayağından vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan birkaç gün sonra Belediye Başkanı Seyhmuş Aydın, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.