Sivas’ta yün yorgan mesaisi başladı

Kış aylarında termometrelerin eksi 35’i gösterdiği Sivas’ta, yaklaşan kış öncesi yün yorgan mesaisi başladı.

Sivas’ta babasından devraldığı yorgancılık mesleğini 40 senedir devam ettiren Sinan Toprak, yün yorgana gösterdiği talebin her sene daha fazla arttığını söyledi. Buna rağmen yorgan ustaları talebin çok olmasına rağmen mesleği devredeceği çırak bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Merinos ve normal koyunların yünleriyle yapılan yorganlar 4-5 saatlik özenli çalışmanın ardından kullanıma hazır hale getiriliyor. Vatandaşlar yün yorganları elyaf yorganlara göre hem daha sıcak tutması hem de sağlık açısından daha fazla tercih ediliyor. Öte yandan yün yorganlar tek kişilik 400, çift kişilik 500 liradan satışa sunuluyor.

“Çırak yetişmiyor”

Yorgan ustası Sinan Toprak, eleman sıkıntısı yaşadığını belirterek, “40 yıldan beri baba mesleğini icra etmekteyim. İşlerimiz her sene artıyor. Yalnız eleman sıkıntımız devam ediyor, yeni yetişen elemanımız yok” dedi.

“Sivas’ta işçilik çok önemli”

Toprak, Sivas halkının işçilik konusunda çok titiz olduğunu ifade ederek, “Sivas halkı işçiliğe çok önem veriyor. Biz de baba mesleği olduğu için yaptığımız işi özen göstererek yapıyoruz. Çorum ve İstanbul olmak üzere diğer illerde de çalıştım ama oraların işçiliği kaba işçilik. Oralarda müşteriye ne versen alırlar, fakat Sivas halkı işçiliğe çok önem veriyor. Burada bir yorgan yapımı 4-5 saat sürüyor. İstanbul ve Çorum’da yaptıklarım 2 saatte bitiyor” şeklinde konuştu.

“Yün yorganlar daha sağlıklı”

Toprak, müşterilerini sağlık açısından yün yorgana yönlendiğini söyleyerek, “Sivas soğuk bir memleket olduğu için işlerimiz kışa doğru daha yoğun oluyor. Çeyizlik ve ipek yorganlara talep azaldı. Gündelik dediğimiz yorganlar Sivas soğuk olduğundan dolayı yün olduğu için sıcak tutar. Sağlık bakımından yün çok iyidir. Şu an biz hakiki merinos yünü ve normal koyun yünü kullanıyoruz. Ama bazı müşterilerimiz gelip bizden elyaf istiyor. Elyafın hammaddesi naylon olduğundan dolayı biz tavsiye etmiyoruz. Hem sağlık bakımından hem de sıcak tuttuğundan dolayı müşterilerimizi yüne yönlendiriyoruz” dedi.