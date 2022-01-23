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Sivas’ta özel durumu bulunan personele kar izni
Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Genel 23.01.2022, 19:21
Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
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?Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
?(KTV-GF-DK-Y)