Sivas’ta kar tatili

Sivas’ta devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi.