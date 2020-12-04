Sivas’ta bu kurum, boşanma artışını düşürdü

Türkiye’nin ilk Aile Eğitim Merkezi, Sivas’ta yaşanan boşanma artışını durağan hale getirdi. Kadından şiddet gören 50 erkek ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurdu.

Türkiye’nin ilk Aile Eğitim Merkezi, geçtiğimiz Şubat ayında Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, ve Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle Gökçebostan Mahallesi’nde hizmete açılmıştı. Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Eğitim Merkezi, 10 aylık süreçte 255 başvuruya yanıt vererek 668 görüşmeyle vatandaşlara danışmanlık hizmeti verdi. Merkez, 60 çifteyse boşanma esnasında, boşanma öncesinde ve boşanma sonrasında danışmanlık hizmeti verdi. Aile Eğitim Merkezi’nin çalışmaları sonrası Sivas’ta boşanma sayısındaki artışında önüne geçildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Aile Eğitim Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aile Eğitim Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Tan, “Kurumlarla birlikte beraber çalışma yaparak, Aile Eğitim Merkezi’ni kurduk. Burada hangi hizmetleri veriyoruz; boşanma öncesinde ailelere danışmanlık hizmeti, boşanma esnasında ailelere danışmanlık hizmeti ve boşanma sonrası ailelere danışmanlık hizmeti. Öte yandan aile danışmanlığı hizmetleri veriyoruz, bireysel aile danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Yeni evlenen çiftlerimiz belediye buraya gönderiyor, Aile Eğitim Merkezi’nde aile oluşumunda evliliklerde nelere dikkat edilecek bunları arkadaşlarımız güzelce anlatıyorlar. Seanslarla birlikte buraya eşlerimiz geliyor. Aile olmanın ilk adımını eğitimle atıyorlar “ dedi.

“10 aylık süreçte 668 görüşmeyle 255 kişiye hizmet verdi”

Aile Eğitim Merkezi’nin 10 aylık süreçte 668 görüşmeyle 255 kişiye hizmet verdiğini belirten Tan, “Aile Eğitim Merkezimiz şu ana kadar 255 kişiye hizmet etti, 668’de görüşme sağladı. Tabi bunların içinde ailelerimizden tek kadın gelenlerimizde var, erkek ve kadın gelenlerde var, erkek, kadın ve çocuk gelenlerde var. Tabi ki sorun kimdeyse onun üzerine eğilerek onları daha fazla eğitime alıyoruz. Danışmanlık hizmetiyle beraber, bu işi yürütüyoruz. Sivas’ta boşanma oranı durağan hale geldi, artış yok. Artış olmadığı gibi bunu geriye doğruda çekebileceğiz. Arkadaşlarımın bana verdiği rapora göre buraya müracaat eden yüz aileden 80’i boşanmaktan vazgeçtiği bildirildi “ dedi.

“5 yılda şiddet gören 50 erkek ŞÖNİM’e başvurdu”

2015 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne 50 erkeğin başvuruda bulunduğunu belirten Tan, “ Bizim Şiddet Önleme Merkezimi var, 2015’te kuruldu. Buraya insana yönelik şiddet de buraya müracaat edilir. Emniyet ekipleri, müracaat şiddetten dolayı müracaat edenleri insanları bizim merkezimize getirir. Bizlerde uygun hizmet modelleriyle insanlara yardımcı oluruz. Erkeklerde 2015 yılından şuana kadar 50’ye yakın müracaat var. Koruma amaçlı ve şiddet gören erkekler. 50’ye yakın müracaatımızda genellikle yaşlı insanlarımız. Aile içinde geçinemeyip, bunlar büyük bir sığını gibi kabul edip çocukları tarafından dışarıya gönderilenler bunlar. Devletimiz babalığını gösteriyor ve onları da koruma altına alıyor. 2015’ten yana bize başvuran erkeklerimizden birisi eşimden şiddet görüyorum diye başvurmuştu. Baya fiziki darp vardı. Biz Aile Eğitim Merkezi olarak eşlerin boşanmamasını ve ailenin birlikte olmasını çok önemsiyoruz. Ailelerimize devamlı eğitimler vererek mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini merkezimizle de destekleyeceğiz “ dedi.