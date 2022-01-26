Sivas’ta bin 30 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayati felç etti, bin 30 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. İl genelinde yaklaşık bin 30 köy ve mahalle yolu araç ulaşımına kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Vatandaşlar dükkanlarının önünü ve arabalarını kardan temizlemek için büyük çaba sarf etti. İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sivas Tarihi Kent Meydanı yağan karla birlikte farklı bir görüntüye büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.