Sivas’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 17.18’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadı.

Öte yandan Sivas’ın Gürün ilçesi 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu görüldüğü için afet bölgesine alınmıştı. Ayrıca 24 Şubat tarihinde Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.