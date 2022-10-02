Sivas’ın Yıldız’ı ilçe olmak istiyor

Sivas’ta yaklaşık 20 bin nüfuslu Yıldız beldesinin sakinleri, ilçe olmak için harekete geçti.

Sivas’ta Yıldızdağı Kayak Tesisi başta olmak üzere birçok turistik alanı barındıran, Merdel bölgesi ile 20 bine varan nüfusa sahip olan Yıldız beldesinin sakinleri, beldenin ilçe olmasını istiyor. İlçe olmak için gerekli her kriteri taşıdıklarını belirten Yıldızlılar, düzenli olarak gerçekleştirdikleri istişare toplantısında konuyu gündeme getirdi. Yıldızlılar, düğün kartlarının dağıtımı, TOKİ çalışmaları ve aza çalışmalarını değerlendirmek için Susamışlar Konağı’nda Yıldız Beldeliler Derneği Başkanı Erol Çıkar başkanlığında bir araya geldi. İstişare toplantısının konukları arasında Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ve gazeteci Abdullah Yiğit’te vardı. Merder bölgesiyle ilgili gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda ana gündem maddesi beldenin ilçeye dönüştürülmesi talebi oldu. Katılımcıların tamamı beldenin ilçeye dönüştürülmesi talebinde hemfikir oldu. Toplantıda konuyla ilgili yol haritası belirlendi.

Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, devlet büyüklerinden müjdeli haberi beklediklerini belirterek, “İnşallah bize seçimden önce beklediğimiz müjdeli haber verilir ve Yıldız beldesi ilçe yapılır. Yıldız beldesi, Merder bölgesinde nüfus yoğunluğu çok kalabalık olan bir yer. Sivas’a da 50-60 kilometre mesafede. Bölgemizde köy nüfuslarımız çok kalabalık. En küçük köyümüz bin-bin 500 nüfuslu. Merder bölgesi yaklaşık 15-20 bin civarında bir nüfus barındırıyor. Bu bölgemizin bir ilçeye ihtiyacı olduğunu düşünürüz. Bu ihtiyacı devlet büyüklerimize ilettik, haberleri var. İnşallah bize haber verir, Yıldız’ı ilçe yaparlarsa seviniriz” dedi.

Yıldız Beldeliler Derneği Başkanı Erol Çıkar ise, Yıldız beldesinin ilçe olmak için gerekli kriterlere sahip olduğunu vurgulayarak, “Belediye başkanımız ve muhtarlarımızla bir aradayız. Bugün Yıldız beldemizin ilçe olması hususunda istişarelerde bulunduk. Bu talebimizin gerçekleşmesi için sürecin biraz daha hızlandırılmasını istiyoruz. Talebimize olumlu karşılık vereceklerini düşündüğümüz devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Nüfus ve coğrafi şartlar nedeniyle Yıldız’ın ilçe olması önemli bir ihtiyaçtır. Yıldız, Yıldızdağı Kayak Merkezi gibi uluslararası müsabakaların yapıldığı önemli bir turizm merkezini de bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bölgenin ilçe olması için gerekli kriterlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Yıldız beldesinin ilçe olması en büyük talebimizdir” şeklinde konuştu.