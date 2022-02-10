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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre kazada yaralılar olduğu aktarıldı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre kazada yaralılar olduğu aktarıldı.
Genel 10.02.2022, 20:15
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre kazada yaralılar olduğu aktarıldı.