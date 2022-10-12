Sivas uluslararası kış sporları müsabakasına ev sahipliği yapacak

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini iki önemli uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Sivas İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde geçtiğimiz yıl 400 bin misafirin ağırlandığını belirterek merkezin bu yıl 2 önemli uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Tesisler sezona hazır

Yeni sezon öncesinde sürdürülen hazırlıklarını yerinde inceleyen Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın’a, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürümü İsmail Güner ile Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve ilgili teknik personeller de eşlik etti.

“Her sene daha da gelişen ve büyüyen bir tesisimiz var”

Yıldız Dağı’nın Sivas için önemli değerlerden bir tanesi olduğuna vurgu Kadir Algın, “8. sezonumuza hazırlanıyoruz. Her yıl merkezin gelişmesi ve büyümesi için daha çok çalışıyoruz. Geçen yıllarda konaklama kalitesini ve konforunu artırmak için bungalov evler yapılarak alana çeşitlilik kazandırılmıştır. Yine yaz döneminden itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda pistlerin geliştirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, restoran sayısının artırılması, profesyonel yeni pistlerin açılması, çocuklara yönelik aktivite alanları ve daha birçok çalışma kayak sezonuna yetiştirilmiş olacak” dedi.

“Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara Ev Sahipliği Yapacağız”

Geçtiğimiz yıl merkezi 400 bin misafirin ziyaret ettiğini ifade eden Algın, “Yıldız, konaklamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya da ev sahipliği yapıyor. ‘Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası’, ‘Türkiye Voleybol Federasyonu Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’, ‘Avrupa Voleybol Federasyonunun Kar Voleybolu Avrupa Yıldız Turu ve Dünya Yıldız Turu’ Sivas’ta yapılacak. İnanıyorum ki, bu yarışmalarla Yıldız daha çok tanınacak ve marka değeri daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.

“Yıldız, bambaşka bir sezon yaşayacak”

Alanda pistlerin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Algın, “Kapalı olan pistlerimizi açıyoruz. Çalışmaları yerinde inceledik. Kayak severler bu sene Yıldız’da bambaşka bir sezon yaşayacak. Sivas’ın önemli bir değeri olan Yıldız’ı geliştirerek bir kademe daha atlatarak uluslararası arenaya taşımak istiyoruz.” diye konuştu.