Sivas-Malatya karayolu iki taraflı trafiğe kapatıldı

Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu iki taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi’nin risk oluşturabileceğinden dolayı yolun iki taraflı olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.