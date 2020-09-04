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Sivas Kongresi etkinliklerle anılıyor
SİVAS KONGRESİNİN 101. YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ
Genel 04.09.2020, 11:15
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Sivas Kongresinin 101. yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi, tiyatrocular 101 yıl önceki tarihi bilgiler ışığında kongreyi yeniden canlandırdı.
Dünyaya, Türk milletinin manda ve himayeyi kabul etmeyeceğinin haykırıldığı Sivas Kongresinin 101. yıldönümü, Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İlk olarak Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Anıta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına TBMM Başkan Vekili Celal Adan çelenk bıraktı. Ardından Sivas Kongresinin gerçekleştirildiği tarihi binaya geçildi. Burada Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarihi bilgiler ışığında Sivas Kongresini tekrar canlandırıp, Türk milletinin mandayı kabul etmeyeceğini bir kez daha dünyaya haykırdı.
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