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Sismik veri toplayan Oruç Reis, Antalya Limanı’na döndü

Oruç Reis, Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamlayarak Antalya Limanı’na döndü.

Genel 30.11.2020, 14:39
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Sismik veri toplayan Oruç Reis, Antalya Limanı’na döndü
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Oruç Reis, Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamlayarak Antalya Limanı’na döndü.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemi, ikmal ve bakım çalışmalarının yapılması için Antalya limanına demirledi.
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