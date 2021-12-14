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Şişli’de özel eğitimli çocuklardan resim sergisi

Şişli’de “Benim Hayalim Benim Polisim” projesi kapsamında özel eğitimli çocuklar resim sergisi düzenledi. Sergiye katılan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Hedefimiz, engelli bireylerin, “Bu toplumda ben de varım” diyebilmesidir” dedi.

Genel 14.12.2021, 15:38
Şişli’de özel eğitimli çocuklardan resim sergisi

Şişli’de “Benim Hayalim Benim Polisim” projesi kapsamında özel eğitimli çocuklar resim sergisi düzenledi. Sergiye katılan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Hedefimiz, engelli bireylerin, “Bu toplumda ben de varım” diyebilmesidir” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) kapsamında yaklaşık bir ay önce başlatılan “Benim hayalim benim polisim” projesinde son aşamaya gelindi. Projeyle Şişli’de bulunan 14-18 yaş grubundaki engelli çocukların hayallerindeki polisi yakından tanımaları, hayattaki engelleri ortadan kaldırmaları, görsel ve sanatsal konularda gelişmeleri, hayata adaptasyonlarının kolaylaştırılması ve bilinçlenmelerini sağlamak hedeflendi.

Özel eğitimli öğrencilere Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü personellerinden Burcu İstanbullu Dildar eşlik etti. Bir aylık çalışmada, özel eğitim gören çocuklar, eğitmenleri ve Dildar’ın desteğiyle hayallerindeki polisi resmederek bir sergi düzenledi. Özel eğitimli çocukların ellerinden çıkan eserler Saadet Özel Eğitim Meslek Okulunda sergilendi. Saat 13.00’da başlayan sergiye Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Toplum Destekli Şube Müdürü Şekip Akın, Şişli İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gülden Cevahir, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Eyüp Durmaz, Şişli Polis Merkezi Amiri Gaffari Doğan, okul müdürü Ramazan Gültekin, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Ali Fuat Türkel, engelli bireylerin, eğitimin her alanından faydalanması gerektiğini vurguladı.

“Hedefimiz, engelli bireylerin, “Bu toplumda ben de varım” diyebilmesidir”

Sosyal dışlanmaya maruz kalmış engelli çocuk ve gençlerin toplumdan soyutlandığı ve psikolojik olarak zor durumda kaldığını söyleyen Türkel, “Bu gruptaki çocuk ve gençlerimizin topluma adaptasyonlarının sağlanması, sağlıklı bireyler yetiştirilebilmesi zorunludur. Toplumun bir aynası olarak hayatımızın her anında var olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanılabilir gelecek için farkındalığı hep birlikte oluşturmak adına engelli bireylerimizin eğitimin her alanından faydalanması sağlanmalıdır. Meslek edinebilmeleri, endi yaşamlarını sürdürebilmeleri, yeterlilik kazanmaları, çocuklarımıza ve gençlerimize yapılabilecek en önemli çalışmalardan biridir. Bu çalışmaları yaparken de kültür ve sanat kursları, resim, müzik yarışması gibi etkinlikler düzenlenmesi, onların geleceğe güvenle bakabilmeleri, “Bu toplumda ben de varım” diyebilmeleri hedeflerimizdendir” dedi.

Hatıra Tuvaline anı bıraktılar

Konuşmaların ardından, proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren özel eğitimli çocuklar ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından Şişli Kaymakamı ve beraberindekiler, özel eğitimli çocukların çizdiği resimlerden oluşan sergiyi gezerek bilgi aldı. Ardından, fırçayı ellerine alarak hatıra tuvaline birer anı bıraktı. Basın mensupları da, hatıra tuvaline mikrofon resmi çizerek, İngilizce “Basın” yazdı.

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