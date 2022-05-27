Şişli’de meydana gelen "kasten öldürme ve intihar" olayına ilişkin açıklama

Şişli’de meydana gelen "kasten öldürme ve intihar" olayına ilişkin Şişli Kaymakamlığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

Şişli’deki olaya ilişkin Şişli Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bugün sabah 07:00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan ilk tespitlerde; Şüpheli Yavuz Selim B. adlı şahsın; (Beril V.) isimli kadın ve (Ö.A) adlı şahsı silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve daha sonra aynı silahla ateş ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde (1) adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahsın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen “intihar notu” elde edilmiştir. Başlatılan tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından, “Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin gitsin artık” açıklamasında bulundu.