Şişli’de lokanta ve kafelerde denetim

Şişli’de kontrollü normalleşme adımları kapsamında Kaymakam Ali Fuat Türkel, Emniyet Müdürü Özay Kayhan katılımıyla lokanta ve kafelerde korona virüs denetimi gerçekleşti. Denetimlerde, sosyal mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı.

Şişli’de korona virüs önlemleri kapsamında, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli ilçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan beraberinde polis ve zabıta ekipleri, Osmanbey Halaskargazi Caddesindeki lokanta ve kafelerde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki iş yerlerine tek tek giren Ali Fuat Türkel kafe ve restoran işletmecilerini uyarıp kontrollü sosyal hayata uyulduğu için her bir işletmeye teşekkür etti. İş yeri sahipleri ve çalışanlara korona virüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları hatırlatan Türkel, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde açıklamada bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “1 Marttan itibaren kontrollü sosyal hayata geçmiş bulunmaktayız. Bu süreçte denetimlerimiz farklılaştı. Dinamik denetim modeli adı altında her gün denetim gerçekleştireceğiz. Bu denetimler idari yaptırım uygulamak amacıyla değil, yol gösterici olmak, rehberlik etmek için. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulmasını söylemek hatta işyerlerini yani lokanta ve kafeler gibi yerlerde müşteri kapasitesinin yüzde 50 ile sınırlandırılmasını sağlamayı ve bu kurala uyulmasını rica ediyoruz. Çünkü biz hep beraber mücadele etmezsek bu sayı yükselebilir. Sayılarımız yükselirse 15 milyon nüfusu olan İstanbulda çoğu yer kırmızıya döner. Biz İstanbul’u kırmızıya doğru değil, maviye doğru yönlendirmemiz lazım. Ben bütün vatandaşlardan hassasiyet bekliyorum, hepimiz sahada olacağız ve ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu denetimlerimiz devam edecek. Korona virüsü hep beraber yok edeceğiz” şeklinde konuştu.