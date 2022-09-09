Şişli’de kazı çalışması yapan İSKİ vatandaşları isyan ettirdi

Şişli Nişantaşı’nda İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ kazı çalışması yaptığı sokakları düzeltmeden bırakınca vatandaşlar ve esnaf isyan etti. Kaldırıma yığılan taş, toprak ve açılan çukurların kapatılmaması nedeniyle yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, İSKİ, BEDAŞ ve İGDAŞ Şişli Nişantaşı Şafak ve Süleyman Nazif Sokakta boru döşemek için kazı çalışması yaptı. Çalışmalar bittiğinde çalışanlar toprakları ve taşları yığınlarını kaldırım üzerinde bırakarak gitti. Yaklaşık 6 ay önce yeraltına boru döşemek için kazılan sokaklarda çalışmalardan kalan toprak ve sökülen taşlar yol kenarlarına yığılarak sokak düzeltilmeden bırakıldı. Sokakların her yerinde açılan çukurlar nedeniyle yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar durumu Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayette bulunsalar da bir sonuç alamadı. Mağdur olduklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar duruma isyan etti.

Bu durumu defalarca kez şikayet etmelerine rağmen hiçbir karşılık bulamadıklarını ve artık bu sorunun düzeltilmesini istediğini söyleyen bir esnaf, “Sanki sokağı cezalandırıyorlar. Bu vatanın sokağı değilmiş gibi kimse ilgilenmiyor” dedi.

Kazıldıktan sonra kendi haline terk edilen sokaktaki dükkanının önünü kendi çabalarıyla düzeltmeye çalışan bir esnaf: “Durumu görüyorsunuz, vatandaş kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sokak aşağı yukarı 2 buçuk aydır bu durumda. BEDAŞ, İSKİ ve belediye ekipleri bu sokakta kazı yapıyor. Her gün başka bir şirket geliyor. Şikayette bulunuyoruz ama çalışmalar seri ilerlemiyor. Biz de kendi imkanımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buraya zaten 3 tane masa atıyoruz, kendimiz yapmazsak onu da atamıyoruz. Yağmur yağdığında bura hep çamur, güneşte de toz oluyor” şeklinde konuştu.

İsminin Filiz olduğunu söyleyen bir vatandaş, bölgenin ticari açıdan işlek bir yer olduğunu belirterek, “Benim gözlemlediğim kadarıyla burası elektrikle ilgili de kazıldı, İSKİ ile ilgili de kazıldı. Bu durumun 3-4 ay kadar daha devam edeceği söyleniyor ama bilmiyorum. Genel olarak şikayetler olmuştur, ben de durumdan pek memnunum diyemem. Kazı hem araçlar hem de insanlar için sıkıntılı. Müşterilerin mağazalara girip çıkması açısından problem oluyor. Yağmur yağdığında da dükkanlarımızın içini kum ve çamur basıyor. Burası işlek bir yer, tekstilciler var. Hemen arkası insanların alışveriş yaptığı Rumeli Caddesi. Bu durum müşteri gelişini kısıtlıyor” dedi.

“Hiç kimse sorumluluk almıyor”

Durumla ilgili tüm şikayetlerine rağmen bir karşılık alamadıklarını dile getiren Burhan Aslan, “Yaklaşık 5-6 ay önce İSKİ geldi, kazı yapıp su boruları döşedi. Ardından İGDAŞ gelip çalışma yaptı. Sonra bu halde bırakıp gittiler. 3 ay kadar sonra İSKİ tekrar gelip boruları yanlış döşediğini söyleyerek tekrar kazı yaptı. Yağmur yağdığı zaman burası berbat bir hal alıyor. Biz kimi ararsak herkes birbirine söylüyor. Ama kimse bizim halimizi bilmiyor. 5-6 ay kadar oldu ve yerdeki taşları bile öyle bırakmışlar. Biz kendi ellerimizle insanlar yürüyemediği için kenara koyduk. Biz çok kişiyi aradık bu konuyla alakalı. Ama kimse bakmıyor. Şişli Belediyesini aradık ‘kim kazdıysa o gelip kapatacak’ dedi. İBB ve Beyaz Masa’yı aradık ama herkes aynı şeyi söylüyor. İSKİ’yi aradığımızda da sorumluluk almıyor. Biz buranın eski haline dönmesini istiyoruz” dedi.

“Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz. Sanki sokağı cezalandırıyorlar”

Yaklaşık 6 ay önce kazılıp tüm şikayetlere rağmen yapılmayan Şafak Sokak sakinleri yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyor. Sokak üzerinde dükkanı bulunan bir başka esnaf ise “Burada bir yeraltı çalışması yaptılar. 6 aydan fazla zamandır sokak bu halde. İSKİ diyorlar, yeraltı boruları yeniden yapılacakmış diyorlar, doğalgaz gelecek diyorlar. Öyle kaldık. Şikayet, şikayet, şikayet! İSKİ’ye şikayet ediyoruz, belediyeye şikayet ediyoruz ama bir sonuç yok. Sanki sokağı cezalandırıyorlar, bu vatanın sokağı değilmiş gibi hiç kimse ilgilenmiyor. Herkes topu birbirine atıyor. Yağmur yağmasın diye dua ediyoruz. Bir yağmur yağıyor herkesin binası leş gibi oluyor. Şimdi bir de kış geliyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yolların haline baksanıza, Nişantaşı’nda böyle bir sokak olur mu?” ifadelerini kullandı.