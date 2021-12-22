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Şişli’de güpegündüz hırsızlık kamerada

Şişli’de iki hırsız güpegündüz ellerini kollarını sallayarak girdikleri evden 23 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. 35 dakika evde kalan şüphelilerin eve giriş ve çıkış anları kameraya yansıdı.

Genel 22.12.2021, 11:46
Şişli’de güpegündüz hırsızlık kamerada

Şişli’de iki hırsız güpegündüz ellerini kollarını sallayarak girdikleri evden 23 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. 35 dakika evde kalan şüphelilerin eve giriş ve çıkış anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Şişli Feriköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi güpegündüz ellerini kollarını sallayarak binanın çelik kapısını rahat bir tavırla açarak Esnaf İbrahim Baştürk’ün evine girdi. İçeriye giren hırsızlar, İbrahim Baştürk ve eşinin evde olmadığını fırsat bilerek evin altını üstene girdi. 35 dakika içeride kalan hırsızlar, Baştürk’ün minik bebeği için takılan bazı altınları ve eşinin evlilik yüzüğünün de içinde bulunduğu 23 bin TL değerinde ziynet eşyaları alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Evimde 35 dakika geçirmişler”

Evine geldiğinde kapının açık ve evin darmadağın olduğunu gören İbrahim Baştürk, “Geçtiğimiz cuma günü işten eve döndüğüm zaman kapımın anahtar göbeğinin kırıldığını gördüm. Kapı hafif aralıktı. İçeri girdiğimde her yerin dağınık olduğunu gördüm. Hırsız girdiğini anladım ve parmak izi bırakmamak için hiçbir şeye dokunmadan hemen polisi aradım. Evde bir kontrol yaptığımda, yeni doğan çocuğum için getirilen beş tane çeyrek, iki tane gram altın ile eşimin nişan yüzü ve benim evlenmeden önce ona verdiğim pırlanta yüzük ve kol saatimin kaybolduğunu gördüm. Onları çaldıktan sonra daha fazla olabilir düşüncesiyle evimi talan etmişler. Sonrasında da başka bir şey bulamayıp 35 dakika durmuşlar evimde. Kamera kayıtlarından baktığımızda 35 dakikayı evimde geçirdiklerini gördük. Ardından polis geldi, inceleme yaptı. Olay yeri inceleme geldi. Onlar da detaylı parmak izi incelemesi yaptılar ve birkaç taneye ulaştılar. Eşleşmeye gönderdiler. Şu an için ben de emniyetten bir sonuç bekliyorum” diye konuştu.

“O parayla çocuğumuza oda alacaktık”

Gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası yaşadıklarını aktaran Baştürk, “Tahmini olarak zararım 23 bin TL civarında. Bu bizim için gerçekten büyük bir rakam. Biz o parayı çocuğunuzun hem geleceği için ayıracaktık, hem ilerde bir ihtiyacımız olabilir, sağlık problemimiz olabilir diye güvencemiz olsun diye kenara ayırmıştık. Aynı zamanda çocuğumuzun bir odası yok şu anda. Çocuğumuzun odası olsun ve borçlarımızı ödeyelim istiyorduk. Buralarda kullanacaktık parayı ama şu an için kullanamıyoruz. Bu para kimileri için küçük olabilir ama bizim için çok büyük bir para. Şu anda gerçekten çok mağduruz. Bu olay bizi sarstı. Eşim şu anda korkudan eve giremiyor. Açıkçası hepimiz korkuyoruz. Gündüz vakti ellerini kollarını sallayarak eve giriyorlar. Bu iş artık altından, paradan çıktı. Bu insanların bu kadar cesaretli bir şekilde sokakta dolaşmasını ben kabul edemiyorum. Emniyet güçlerimizin de bunları yakalayacağına ben eminim” dedi.

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