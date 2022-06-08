Şişli’de camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı kamerada

Şişli’de bir camide namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs ayakkabıları alıp kaçtı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, iki gün önce Şişli bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içinde namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs, ayağa kalkıp gözüne kestirdiği ayakkabıları almak için ayakkabılığa yöneldi. Ardından ayakkabılıkta gözüne kestirdiği ayakkabıları alan şahıs camiden uzaklaştı. Hırsızın o anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın cami içerisinde namaz kılıyor gibi görünüp ardından ayakkabılığa yönelmesi ve ayakkabıları çalarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.