Şişli Meslek Yüksekokulu yeni eğitim öğretim döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Şişli Meslek Yüksekokulu 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2 bin 160 adet kontenjanın tamam tercih edilerek yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Şişli Meslek Yüksekokulu okuldaki doluluk oranı ile ilgili bilgilendirme metni yayınladı. Yayınlanan metinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2 bin 160 adet kontenjan tamam tercih edilerek %100 doluluk oranı sağlandığı kaydedilerek, geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ise 4 bin 700 adet öğrenciyle tamamlandığı ifade edildi.

Okuldan yapılan açıklamada ayrıca “Yüksekokulumuz 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.04.2012 tarih ve 2012/3165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokul Kurucu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın’dır. Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Leyla Anıl Göl’dür. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını 2014 yılı eğitim öğretim döneminde vermiştir. Yüksekokulumuzda 10 Sağlık, 9 Sosyal, 4 Tasarım olmak üzere toplamda 23 ön lisans programı bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.