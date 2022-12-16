Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’dan yangın açıklaması: "Şu anda ölü ya da yaralı yok"

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Levent’te yangın çıkan alışveriş merkezinde tahliye işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Şu anda ölü ya da yaralı yok" dedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45’te Levent Büyükdere Caddesi’nde bulunan Metrocity isimli bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatı alevlere teslim olurken, binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sürerken, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya olay yerine geldi. Yangınla ilgili konuşan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Yangın Metrocity AVM’nin girişindeki çatının sol tarafında çıkmış bulunmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekiplerinden sorumlu daire amiriyle de görüştüm, şu anda herhangi bir olumsuz durum yok. Yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ana binayı da göreceksiniz hemen sağ tarafta. Arkadaşlar içeriden buraya geçmesini de engelledi. Tahliye işlemleri de yapıldı. İnşallah kısa sürede sonuçlanacak. Herkese geçmiş olsun diyorum. Şu anda ölü ya da yaralı yok. İçerisi güvenli bir şekilde hem ön hem arka kapıdan tahliye edildi” açıklamasında bulundu.