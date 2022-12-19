Sis görüş mesafesini düşürdü kazalar ardı ardına geldi

Kırşehir’de, dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metrenin altına düşerken, kentte çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

İç Anadolu Bölgesinde etkili olan sis nedeniyle hayat Kırşehir’de olumsuz şekilde etkilendi. Trafik ışıkları neredeyse görünmez hale gelirken, sürücüler bazı bölgelerde flaşörlerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Cadde ve sokakların büyük bölümünde etkili olan sis nedeniyle sürücüler farlarını ve flaşörlerini yakarak ilerlerken, yayalar için de zorlu anlar yaşandı. Özbağ beldesinde aşırı süratli otomobil sisin de etkisiyle ışıklarda duramayarak önünde bekleyen otomobile arkadan çarptı. Mucur ilçesinde ise gece geç saatlerde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kırşehir’de yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren sis iç kesimlerde de etkinliğini sabah saatlerine dek sürdürdü. Meteoroloji ise sağanak yağış ve sonrasında kar fırtınası uyarısında bulundu.