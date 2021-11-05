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“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin değişen oranlarda hapi
Sis bulutu altındaki Başkent
Ankara’da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.
Genel 05.11.2021, 11:55
Ankara’da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.
Sabah saatlerinde oluşan ve öğle saatlerine kadar devam eden sis bulutu, gün doğumunda muhteşem bir manzara ortaya koyuyor. Kentin büyük bir bölümü sisin etkisi altında kalırken, yüksek binaların sis bulutu üzerindeki görüntüsü ise tam bir görsel şölen sunuyor.