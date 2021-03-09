Sırtlanlar ve diğer yaban hayvanları fotokapana takıldı

Adıyaman’da kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan çizgili sırtlandan dağ keçilerine kadar birçok yaban hayvanı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için Adıyaman’a kurulan fotokapan kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Yaklaşık 1 yıl önce kurulan fotokapan kameralarına nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanlar yansıdı.

Uluslararası anlaşma CITES kapsamında ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan geçtiğimiz yıl Adıyaman’da görülmüştü.

Çizgili sırtlanların yanında, keklik, kurt, tilki, yaban domuzu, oklu kirpi, tavşan ve yaban keçilerinin yaşamları fotokapan kameralara yansıdı.