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Şırnak’ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ŞIRNAK’TA TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUNUN EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDIĞINI DUYURDU.
Genel 11.10.2020, 01:10
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.
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