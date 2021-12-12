Şırnak’ta eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Şırnak’ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Eski koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi’nde 6 ay önce boşandığı eski eşinin bulunduğu eve giden M.B. (35), Ö.Ç.(32) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.B. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Komşuların haber vermesi üzerine 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı belirlenen Ö.Ç. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken eki koca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.