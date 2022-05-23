Şırnak’ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.