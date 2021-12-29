banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı

"Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" paneli

- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop:- "Birlik olarak her geçen gün yeni bir unicorn'un sahneye çıktığı Türkiye'de yeni nesil girişimcilik ekosisteminin geliştirmesinde sermaye piyasası olanaklarını daha etkin kullanılmasını ciddi bir gündem olarak önümüze aldık"- "Yılın 11 ayında 48 şirket ile 3 gayrimenkul yatırım ortaklığı 20 milyar TL’lik halka açılma gerçekleştirdi. İkincil halka arz veya sermaye artırımı yoluyla şirketlerimizin sermaye piyasalarımızdan sağladığı kaynak tutarı ise 14 milyar lira oldu"- TİM Başkanı İsmail Gülle:- "Finansman artık çok önemli. Mevcutta emtialardaki artışlar önemli, finansman maliyetinin artışı var. O nedenle daha çok iş yapıyoruz, daha büyük işlerin içerisindeyiz. Bunu da ancak finansman büyümesiyle sağlayabiliriz"

Genel 29.12.2021, 15:28

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "Birlik olarak her geçen gün yeni bir unicorn'un sahneye çıktığı Türkiye'de yeni nesil girişimcilik ekosisteminin geliştirmesinde sermaye piyasası olanaklarını daha etkin kullanılmasını ciddi bir gündem olarak önümüze aldık. Yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması gibi yeni nesil finansman modelleri ülkemiz sermaye piyasasına kazandırılıyor." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TSPB iş birliğinde "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü" konulu çevrim içi bir panel düzenlendi.

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, panelin açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının sağladığı doğrudan uzun vadeli finansman kaynakları ile şirketlere çok yönlü katma değer yaratma olanaklarına sahip olduğunu ve halka arzın, şirketlerin sermaye piyasası olanaklarından doğrudan yararlanabilmesi için son derece önemli bir yol olduğunu dile getirdi.

Kote şirketlerin piyasa değerinin referans olarak ortaya çıkmasının birleşme, satın alma gibi işlemlerin şirketin makul değeri üzerinden yapılmasına da imkan sağladığını aktaran Öztop, halka açılmanın şirketlerin kurumsallaşması yolunda da itici bir güç olduğunu söyledi.

- "11 ayda 48 şirket ile 3 gayrimenkul yatırım ortaklığı 20 milyar TL’lik halka açılma gerçekleştirdi"

Yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle geçen yılın son çeyreğinden itibaren şirketlerin de halka açılmaya olan ilgilerinin paralel şekilde artış gösterdiğine dikkati çeken Öztop, "Yılın ilk 11 ayında 48 şirket ile 3 gayrimenkul yatırım ortaklığı 20 milyar TL’lik halka açılma gerçekleştirdi. İkincil halka arz veya sermaye artırımı yoluyla şirketlerimizin sermaye piyasalarımızdan sağladığı kaynak tutarı ise 14 milyar lira oldu. Dolayısıyla bu konu açıkçası bizim için şu anda çok önemli." ifadelerini kullandı.

Şirket sayısı itibarıyla daha gidecek çok yol olduğunu belirten Öztop, "Çok da potansiyelimiz var. Örneğin, İstanbul Sanayi Odası'nın 500 şirketinde halka açık şirket sayısı hala 70'in altında. ISO 1.000’e baktığımızda ise 100’ün altında. Dolayısıyla daha çok büyük şirketlerimizin halka arza nispeten sermaye piyasalarında biraz mesafeli olduklarını görüyoruz. Halbuki hükumetimiz malumunuz ilk defa işlem görmek üzere yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumlar için kurumlar vergisinde 2 puan indirime gitti. Dolayısıyla böyle bir avantaj da halihazırda varken ayrıca ölçek itibarıyla gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımcıların çok yoğun bir ilgi göstermiş olduğu borsamızdan kaynak sağlamanız için çok uygun bir ortam olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

İbrahim Öztop, sermaye piyasalarının pek çok uzun vadeli finansman araçlarına sahip olduğunu ve bu alanda hem geleneksel tarafta bono ve tahvillerin hem faizsiz finansal araçları tarafında sukuk ihraçlarının önem arz ettiğini ifade ederek, "Teminatsız ürünler olan bono ve tahviller, menkul kıymetleştirmenin bir türü olan sukuk ihraçları ile şirketlerimiz alternatif kaynaklara erişim sağlıyor. 2021 yılı içerisinde, 238 milyar TL’lik borçlanma aracı ihracı yapıldı." açıklamasında bulundu.

- "Yeni nesil girişimcilik, ülkeler arası ve şirketler arası rekabeti yeniden şekillendiriyor"

Günümüzde yeni nesil girişimciliğin, ülkeler arası ve şirketler arası rekabeti yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken TSPB Başkanı Öztop, şunları kaydetti:

"Birlik olarak her geçen gün yeni bir unicorn'un sahneye çıktığı Türkiye'de yeni nesil girişimcilik ekosisteminin geliştirmesinde sermaye piyasası olanaklarını daha etkin kullanılmasını ciddi bir gündem olarak önümüze aldık. Yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması gibi yeni nesil finansman modelleri ülkemiz sermaye piyasasına kazandırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulumuz, ortaklığa dayalı kitle fonlaması modelinin yanı sıra borçlanmaya dayalı kitle fonlaması modeline ilişkin Kitle Fonlaması Tebliği'ni de 2021 yılı içinde yayınladı."

- "Finansman ve risk yönetimi olanaklarını daha fazla kullanmaya davet ediyorum"

Şirketlere sermaye piyasasının sunduğu finansman ve risk yönetimi olanaklarından daha fazla yararlanma çağrısında bulunan Öztop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını biliyoruz. Birlik olarak bunu önceliklendiren finansal ekosistemi yaratmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizin de altını çizmek isterim. Veriler bize sermaye piyasaları olarak güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu vesileyle şirketlerimizi sermaye piyasalarımızın sunduğu finansman ve risk yönetimi olanaklarını daha fazla kullanmaya davet ediyorum."

- "Fırsatları değerlendirmek adına finansman kaynaklarına ulaşım önem arz ediyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını belirterek, bu dönemde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek adına finansman kaynaklarına ulaşımın önem arz ettiğini söyledi.

Panelde, finansmana erişimde sermaye piyasalarının önemi ve sermaye piyasasının enstrümanları ile şirketlere kaynak sağlanması konularında konuşmalar yapılacağını bildiren Gülle, firmaların beklentilerinin büyük olduğunu aktardı.

Firmaların karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, ihracat ailelerinde ve tüm şirketlerde bir farkındalık oluşturmak amacıyla paneli düzenlediklerini belirtti.

Gülle, "Bu internet seminerlerinin ihracatımızda oluşan fırsatlara doğru yönlendirilmesi adına son derece önemli ve faydalı olduğu kanaatindeyim. TSPB iş birliğinde, 'Kur Riski Yönetimi' başlığıyla başlattığımız panel serimize, ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına çözüm üretecek temalarla devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Bize lazım olan farklı enstrümanlar, farklı akıllar, farklı yöntemler, o da sermaye piyasalarında var"

İhracatta finansmanın en önemli olduğu dönemde bulunduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Finansman artık çok önemli. Mevcutta emtialardaki artışlar önemli, finansman maliyetinin artışı var. O nedenle daha çok iş yapıyoruz, daha büyük işlerin içerisindeyiz. Bunu da ancak finansman büyümesiyle sağlayabiliriz. O nedenle tek bir kaynak, tek bir kredi, tek bir yöntemle bu işlerin sürdürülebilirliği de tartışılır konumda. Bize lazım olan farklı enstrümanlar, farklı akıllar, farklı yöntemler. O da sermaye piyasalarında var. Onu iyi okumak, iyi değerlendirmek lazım."

Öte yandan şirketlerin ve yatırım kuruluşlarının ortak, yönetici ve çalışanlarının yanı sıra yatırımcıların ve konuya ilgi duyan herkesin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflenen panel kapsamında iki farklı oturum yapıldı. Panelin ilk oturumunda Stratejist Özgür Hatipoğlu'nun moderatörlüğünde Ünlü&Co Kurumsal Finansman Direktörü Zeynep Koçak, "Şirket Satın Alma ve Birleşme", Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Müdürü Dr. Menevşe Özdemir Dilidüzgün, "Halka Açılma", Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Direktörü Bülent Aydoğar, "Kotasyon" konusunda görüşlerini sundu.

Panelin ikinci oturumunda ise Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Ekonomisti Erol Gürcan, "Uluslararası Piyasalardaki Son Durum" hakkında bilgi verdi.

#İbrahim Öztop #ismail gülle #TİM #tspb
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8