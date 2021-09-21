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Şirinevler’de metrelerce uzanan otobüs kuyruğu kamerada

İstanbul Şirinevler’de sabah saatlerinde otobüs bekleyen yolcuların oluşturduğu metrelerce kuyruk kameralara yansıdı.

Genel 21.09.2021, 10:40
Şirinevler’de metrelerce uzanan otobüs kuyruğu kamerada

İstanbul Şirinevler’de sabah saatlerinde otobüs bekleyen yolcuların oluşturduğu metrelerce kuyruk kameralara yansıdı.

İstanbul’da metro inşaat çalışmaları nedeniyle Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu. Bahçelievler’de Ataköy Şirinevler istasyonunda metrodan inmek zorunda kalan yolcular, otobüse binmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Toplu taşımaya binmek için yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da okul ve iş yerlerine gitmek için metro kullanan yolcular, Atatürk Havalimanı seferleri durdurulunca son durak olan Şirinevler’de indi. İstanbullular, kalan yollarına otobüse binerek devam etmek isteyince uzun kuyruklar oluştu. Toplu taşımada yaşanan yoğunluk üst geçide kadar uzadı. Ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.

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