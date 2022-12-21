Sırbistan’ın nüfusu yarım milyon azaldı

Sırbistan’da bu yıl yapılan nüfus sayımının sonuçlarına göre ülke nüfusunun 2011 yılındaki sayıma nazaran yaklaşık yüzde 7 oranında azaldığı belirlendi.

Sırbistan Cumhuriyeti İstatistik Ofisi, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirilen nüfus sayımının ilk sonuçlarını yayınladı. Verilere göre Sırbistan’ın nüfusu 2011 yılındaki son nüfus sayımına göre yüzde 6,9 oranında azalarak 6 milyon 690 bin 887 oldu.

Bir önceki nüfus sayımında nüfus 7 milyon 186 bin 862 olarak kaydedilmişti. Veriler, doğum oranlarının düşüklüğü ve göç nedeniyle demografik kriz yaşayan ülkenin nüfusunun yaklaşık yarım milyon azaldığını ortaya koydu.

Ülkede nüfus, başkent Belgrad’ı da içerisine alan Belgrad bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde azalma kaydetti.

Verilere göre Belgrad’ın nüfusu 2011’e göre 26 bin 123 kişi artarak 1 milyon 685 bin 563 oldu. Belgrad’ın yanı sıra kent nüfusunun en fazla artış gösterdiği şehirler ülkenin kuzeyindeki Voyvodina bölgesinde yer alan Novi Sad ve Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan Yeni Pazar oldu.