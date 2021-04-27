Sinop’ta vakalar artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı

Sinop Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 tablonun 10’unda vaka artışını sürdürdü. Son açıklanan 17-23 Nisan tablosunda yüz binlik oranı 445,35’e, vaka sayısı ise 964’e yükseldi. 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tablodaki vaka sayısı 172’ydi. Rakamların 5,6’ya katlandığı, yüzde 460 artış yaşandığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15’e, 6-12 Mart tablosunda 345,56’a yükseldi. 13-19 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 20-26 Mart tablosunda 354,80’e, 27 Mart-2 Nisan tablosunda 360,34’e, 3-9 Nisan’da 398,69’a, 10-16 Nisan’da 440,73’e, 17-23 Nisan’da 445,35’e yükseldi.

Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 15-21 Şubat’ta 181’e, 20-26 Şubat’ta 346’a, 27 Şubat-5 Mart’ta 680’e, 6-12 Mart’ta 748’e yükseldi. 13-19 Mart’ta 669’a düşse de, 20-26 Mart’ta 768’e, 27 Mart-2 Nisan’da 780’e, 3-9 Nisan’da 863’e, 10-16 Nisan’da 954’e, 17-23 Nisan’da 964’e yükseldiği tespit edildi.

Rakamlara rağmen Sinop sokaklarında yoğunluk hakim. Tam kapanma açıklamasının da etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. Sinoplular açıklanan tabloları endişeyle takip ettiklerini belirtti. Tedbirlere riayet edilmediği sürece bu artışlara alışılması gerektiğini dile getirdiler.