Sinop’ta camilerden Kudüs için dua: “Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah’ım”

SİNOP (İHA) – Sinop’ta öğle ezanıyla birlikte tüm camilerden Kudüs için dua ve sala sesleri yükseldi. Cemaat ellerini semaya açarak, “Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah’ım” diye dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde duaların yapılacağını duyurmuştu. Sinop İl Müftülüğü’ne bağlı bugün tüm camilerde de bugün Kudüs için dualar edildi. Ardından tekbirler getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan tüm müftülüklere gönderilen dua metninde şu ifadeler yer aldı:

“Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı ve Peygamberler şehri Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah’ım! Ya Rab! Miracın basamağı Mescid-i Aksa’yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah’ım! Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah’ım! Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah’ım.”