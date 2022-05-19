Sinop’ta 19 Mayıs kutlaması

Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümü kutlama programı Sinop’ta sabah saatlerinde başladı. Kutlamalar çerçevesinde ilk tören Sinop Valiliği önünde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan program Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

Daha sonra valilik önünden başlayan program Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Buradaki törende Sinop Gençlik Merkezi işaret dili ekibi, işaret dili ile İstiklal Marşı’na eşlik etti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmasının 103. yılını büyük gurur ve sevinçle kutluyoruz. 19 Mayıs, vatan toprakları işgal edilmiş, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan, aydınlık, güzel günlere inancının ve bu inançla verdiği üstün mücadelenin başlangıcıdır. 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan bağımsızlık mücadelesi, onun önderliğinde genç-yaşlı, kadın-erkek milletimizin tüm bireylerinin katılımıyla, inanç ve kararlılıkla yürütülmüş eşine az rastlanır bir zafere dönüşmüştür. Türk ulusunun kahraman ordumuzla kenetlenerek kazandığı bu büyük zafer, Atatürk’ün Türk gençliğine en büyük armağanıdır. Tarihimiz boyunca ulusumuz her zaman gençlerine güvenmiş ve onlar da ulusumuzun bu güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamışlardır. Kurtuluş Savaşımızda da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine güvenmiş ve hiçbir zaman gençlerimiz ulusunu ve liderlerini mahcup etmemiştir” dedi.

Tören, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunması, öğrencilerin “Gençliğin Ataya Cevabı” adlı andın okunması ve çeşitli spor faaliyetleri ile sona erdi.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.