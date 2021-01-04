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Sinop NGS’de zemin etüt çalışmaları sürüyor
Sinop Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) zemin etüt çalışmaları devam ediyor.
Genel 04.01.2021, 13:00
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Sinop Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) zemin etüt çalışmaları devam ediyor.
Hollanda’dan gelen deniz altı zemin araştırma gemisi Fugro Synergy, Hamsilos Koyu’nda Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için sismik ve zemin etüdü çalışmalarını sürdürüyor.
Aralık ayı başında Hollanda’dan yola çıkan Fugro Synergy, 18 Aralık’ta Sinop Limanı’na demirledi. Buradan araştırma yapacağı İnceburun’a hareket eden gemi nükleer santralin kurulacağı İnceburun açıklarında çalışmalara başlayan gemi, buradaki incelemelerin ardından Hamsilos Koyu’na geçti. Gemi burada çalışma yapıyor.Geminin çevre etki değerlendirme raporu eylülde onaylanan ve ilk kazısı 2021’de başlayacak olan Sinop NGS’nin denize yapılacak etapları için sismik ve zemin etüdü çalışmaları yaptığı öğrenildi. Çalışmaların 1 ay sürmesi bekleniyor.
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