Sınırlarını açan Çin’e Türkiye’den ilk uçuş yapıldı

Koronovirüs salgının başlamasının ardından uygulamaya başladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini kaldıran Çin’e Türkiye’den ilk uçuş gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı’ndan Guangzhou’ya gerçekleştirilen ilk uçuş törenle yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından Mart 2020’de sınırlarını kapatan Çin, 8 Ocak’ta tedbirleri kaldırmıştı. Bunun ardından Türkiye’den Çin’e uçak seferleri başladı. Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandeminin ardından 240 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’ndan Guangzhou kentinde ilk uçuşu gerçekleştirdi. Yolcuların uçağa alındığı kapıda ilk uçuş nedeniyle tören düzenlendi. Uçuş öncesi bilet işlemlerini tamamlayan yolculara, çikolata ikram edildi.

“Türkiye’de önemli potansiyel var”

Törende konuşan China Southern Airlines Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, İstanbul’dan Guangzhou’ya uçuş düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu uçuşun gerçekleştirilmesinden dolayı İstanbul Havalimanı işletmesi İGA ve diğer iş ortaklarına teşekkür eden Demei, "Yolcularımıza da teşekkür ederim. Sizlerin güvenin kazanmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Pandemiden önce Türkiye Çinli turistlerin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Pandemiden dolayı maalesef uçuşlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Türkiye’de önemli bir ponatsiyel var. Çin’in en büyük hava yolu şirketi olarak Çin ve Türkiye arasında köprü görevi görmeye arzuluyoruz" diye konuştu.

Seferlerin Avrupa’nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirildiğini belirten İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan Khan, "Çin’deki kısıtlamalar kaldırıldı. Pandemiden önce Türkiye Çinli turistler için önemli bir turistik destinasyon haline gelmişti. İstanbul Havalimanı’nda Çinli yolcular için çok şey var. Çince konuşan personelden, Çince yönlendirmelere kadar her şey var" ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar çok yüksek değil”

Yolculardan Cheng Qoing, Guangzhou’ya İstanbul’dan direk uçuş başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının uygun olduğunu belirten Quing, "Fiyatlar çok yüksek değil, ödeyebiliyoruz. Gelecekte Çin’in diğer kentlerine de direk uçuş başlamasını bekliyoruz. Buradaki insanların çoğu benim gibi transfer yolcusu. Çoğu İngiltere’den geldi" şeklinde konuştu.