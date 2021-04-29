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Sınır ili Kilis’te tam kapanma öncesi yoğunluk

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de tam kapanma öncesi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Genel 29.04.2021, 17:25
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Sınır ili Kilis’te tam kapanma öncesi yoğunluk

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de tam kapanma öncesi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak tam kapanma öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de vatandaşların alışveriş yapması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerine güvenli bir şekilde gitmesi için canla başla çalışıyor.
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