Sınıf arkadaşlarıyla Kesişme: İyi ki varsın Eren filmini izledi

Kocaeli’de ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminin oyuncusu Ahmet Eren Taşdelen, sınıf arkadaşlarıyla beraber oynadığı filmi izledi.

Kocaeli’de, Ahmet Eren Taşdelen kendisinin oynamış olduğu ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ adlı filmi Kartepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinemasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte izledi. Büyük beğeni toplayan filme öğrencilerin velileri de katıldı.

“Bu filmde oynamaktan gurur duydum”

Sınıf arkadaşlarıyla beraber filmi izlemeye gelen Ahmet Eren Taşdelen, “Bu filmde oynadığım için gurur duyuyorum, çok güzel bir filmdi. Çok zordu ama buna değdi. Bundan önce 2-3 kez filmi izlemiştim, sınıf arkadaşlarımla izlemek için tekrar geldim” şeklinde konuştu.

(CÖ-BCT-