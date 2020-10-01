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Sındırgı, tanıtım gösterilerinde tam not aldı

SINDIRGI TANITIM GÖSTERİLERİNDE TAM NOT ALDI

Genel 01.10.2020, 09:53
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Sındırgı, tanıtım gösterilerinde tam not aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki heyetle birlikte Rotahane gezi grubu, Balıkesir’i ziyaret etti. Bakan Ersoy’un eşi, Sındırgı standına hayran oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki heyetle birlikte Rotahane gezi grubunun geçtiğimiz günlerdeki Balıkesir ziyaretine de Sındırgılı kadınlar damga vurdu. ’Sındırgı’yı Balıkesir’e taşırız’ diyen ’Bereket Versin Kadın Kooperatifi’ne üye kadınlar ürünlerini Avlu Sergi Salonunda ziyaretçilere tanıttı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın rehberliğinde gerçekleşen tanıtım programında Yağcıbedir halılarından, el emeği göz nur el işlerine, termal değerlere kadar Sındırgı tam not aldı. Ersoy’a kadınlar tarafından atık gazetelerden yapılan geri dönüşüm sepeti ve yöresel ürünler hediye edildi. Sındırgı ilçesini böyle tahmin etmediklerini, başlı bağına değerlere sahip olduğunu belirten Pervin Ersoy, “Sındırgı programımıza bakan beyi de getirmek gerek. Anlattıklarınız ve gördüklerimize göre gerçekten muhteşem bir yer bizi bekliyor” dedi.

Ürün sergisinin yanında Yaylabayır folklor ekibi yöresel oyunları oynarken, Sındırgı Belediyesi güreş takımının mini güreş gösterisi de büyük beğeni topladı. Gösteri sonrası Başkan Yavaş, “Bu tür organizasyonlar güzel işler. Ben Bereket Versin Kadın Kooperatifimizin üyelerini ve belediye ekibimi kutluyorum. Anında organize olabiliyor, muhteşem işler çıkartıyorlar. Bugün de Sındırgı ilçemizi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlülere Avlu sergi salonunda tanıttık. Programları kısa olduğu için ilçemize gelemediler ama büyük merak ve ilgi uyandırdık. Bakan beyle birlikte ziyaret sözü aldık. Doğal şehir Sındırgı’mıza herkesi bekliyorum. Bu muhteşemliği mutlaka keşfetmelisiniz” dedi.

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