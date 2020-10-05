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Sincan’da sokak hayvanları için acil müdahale aracı hizmet veriyor

SİNCAN BELEDİYESİ SOKAKTAKİ CANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR. İLÇEDE YARALI VE ZOR DURUMDAKİ HAYVANLARA MÜDAHALE İÇİN “ACİL MÜDAHALE ARACI” HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR. YENİDEN DİZAYN EDİLEN ARAÇ İLE CAN DOSTLARIMIZ EMİN ELLERDE.

Genel 05.10.2020, 11:58
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Sincan’da sokak hayvanları için acil müdahale aracı hizmet veriyor

Sincan Belediyesi sokaktaki canlarımıza sahip çıkıyor. İlçede yaralı ve zor durumdaki hayvanlara müdahale için “Acil Müdahale Aracı” hizmet vermeye devam ediyor. Yeniden dizayn edilen araç ile can dostlarımız emin ellerde.

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha doğal ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için Polatlar Mahallesinde 1000 hayvan kapasiteli Geçici Bakım Evi, Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi inşa ediyor. Merkezin 42 Bin m2 arazide yapımı devam ederken, ekipler sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralanan sokak hayvanlarına müdahaleyi “Acil Müdahale Aracı” ile hızlandırdı. Yeniden tasarlanan araç, sokak hayvanlarına daha hijyenik ortamda müdahale imkanı sağlıyor. Veterinerler diğer ekiplerle birlikte olay yerine giderek yaralı can dostlarımızı tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor.

Ekipler yalnızca yaralı hayvanlara müdahale ile kalmıyor, her gün belirlenen noktalara mama bırakıyor, sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiliyor. Veterinerler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, gerekli tedavilerinin yapılması gibi işlemleri de gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no’lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.

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