Sincan’da şehit mevlidi devlet büyüklerinin katılımıyla gerçekleşti

Bingöl’de şehit düşen Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal ve Yüzbaşı Semih Sarıoğlu’nun mevlitleri birçok devlet büyüğünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin 4 Mart tarihinde 14.25’te kule ile irtibat kesildikten sonra düşmesi sonucunda 11 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerden ikisi Sincan’lıydı. Şehitlerden, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun mevlitleri Sincan’da birçok devlet büyüğünün katılımıyla gerçekleşti. Şehit düşen Mehmetçik için AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Mahmut Koçak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katılımıyla mevlit okutuldu.