Sincan’da “Mahalle Meclisi Toplantıları” yeniden başladı

Sincan Belediyesi, Mahalle Meclisi Toplantıları’na kaldığı yerden devam ediyor. Sincan’ın yarınları için vatandaşla buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mahalle Meclisi Toplantıları’na Atatürk Mahallesi’nden başladı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde daha önce 57 mahallede düzenlenen ‘Mahalle Meclisi Toplantıları kaldığı yerden devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek vatandaşları dinleyip fikir alışverişinde bulunuyor.

İlk durak Atatürk Mahallesi

Toplantıların ilki Atatürk Mahallesi 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti. 7’den 70’e her yaştan mahalle sakininin katıldığı Meclis Toplantısında Başkan Ercan’ı çocuklar sevinçle karşıladı.

Başkan Yardımcıları ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi. Toplantının başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı.

Sincan’da ulaşmadığımız mahalle, selamlaşmadığımız hemşehrimiz kalmasın diye Mahalle Meclisi Toplantılarına yeniden başladıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Ercan, “Tekrar başladığımız Mahalle Meclisi Toplantımızda sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi karşılamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Mahalle meclis toplantıları da bu açıdan herkesin her şeyi sorabildiği, konuşabildiği bir program” dedi.