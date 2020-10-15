Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent Sanayi Sitesi yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Gidiş dönüş 4 bin metrelik yolun trafiğe açılmasıyla Akköprü’den başlayarak Yenikent çıkışına kadar Fatih Mehmet Sultan Bulvarı (İstanbul Yolu) gidiş-dönüş 4 şeritli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara trafiğine nefes aldıracak Sincan OSB Kavşağı-Yenikent Sanayi Sitesi Kavşağı arasında gidiş-dönüş toplam 4 km uzunluğunda yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Sosyal medya hesapları üzerinden güvenli yol çalışmalarının önemine dikkat çeken ve yeni bir katlı kavşak müjdesi daha veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sincan OSB-Yenikent yolunda yıllardır trafik sıkışıklığı yaşanıyor, insan hayatı atılıyordu. Çalışmalarımızı tamamladık, toplam 4 bin metrelik gidiş-dönüş 4 şeritli yolumuzu hizmete açtık. Sırada Başer Kavşağı-Ayaş Yolu bağlantısı katlı kavşağı çalışmamız var” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Devrimciler Caddesi-Ayaş yolu bağlantısında yapılacak katlı kavşak (Başer Kavşağı) için de çalışmalara başladı. Türk Kızılayı Caddesi’nde iki köprülü kavşak çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kısa bir süre içinde Etimesgut İstasyon Caddesi’nde çalışmalara başlayacak.

4 şeritli yolda konforlu ve güvenli ulaşım

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin ağustos ayında başladığı Sincan OSB Kavşağı-Yenikent Sanayi Sitesi Kavşağı arasında kalan güzergah kısa sürede trafiğe açıldı. Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Akköprü’den Yenikent çıkışına kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) gidiş-geliş 4 şerit oldu.

Büyükşehir Belediyesinin Ayaş Yolu’nun trafik yoğunluğunu sona erdirmek için başlattığı çalışmalar adım adım ilerlerken, Başkentliler Ayaş, Güdül ve Beypazarı istikametinde bundan sonra trafik sıkışıklığı yaşamayacak. Kesintisiz trafik akışı sayesinde kazaların önlenmesini de amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bölge trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak. Uzun yıllardır trafik çilesi yaşayan bölge sakinleri ve esnafı, yolun açılmasıyla birlikte saatlerce trafikte beklemeyeceklerini belirttiler.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bölgede kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını da kısa sürede tamamlayacak.