Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili Eser: “Koranavirüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk”
SİNCAN ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KOOPERATİF BAŞKAN VEKİLİ İSMAİL ESER, “ ÜLKEMİZDE MART AYINDA BAŞLAYAN KORANAVİRÜS SALGININDA SIKINTI GÜNLER GEÇİREN ESNAFIMIZA KREDİ BAŞVURULARINDA MESLEK GRUBU AYIRT ETMEDEN YARDIMCI OLDUK” DEDİ.
Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili İsmail Eser, “ Ülkemizde Mart ayında başlayan koranavirüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk” dedi.
Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili İsmail Eser, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Eser, “Ülkemizde Mart ayında başlayan korana virüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk. Kooperatifimize ortak olan esnafımız bu süreçte devletimizin esnafımıza destek amaçlı çıkardığı yapılandırmadan yararlandırılarak Kooperatifimize olan ödemelerde öteleme yaptırdık. Ayrıca Kooperatifimize gelen tüm ortaklarımıza koranavirüs tedbirleri amacı ile maske ve dezenfekte dağıtımı yaparak bizlerde ülkemizin de ki bu hastalığın bir an önce bitmesi için destek oluyoruz “ diye konuştu.
Eser, Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanlığı olarak kapılarının tüm esnaflara sonuna kadar açık olduğunu aktardı.
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2