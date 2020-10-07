banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!

Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili Eser: “Koranavirüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk”

SİNCAN ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KOOPERATİF BAŞKAN VEKİLİ İSMAİL ESER, “ ÜLKEMİZDE MART AYINDA BAŞLAYAN KORANAVİRÜS SALGININDA SIKINTI GÜNLER GEÇİREN ESNAFIMIZA KREDİ BAŞVURULARINDA MESLEK GRUBU AYIRT ETMEDEN YARDIMCI OLDUK” DEDİ.

Genel 07.10.2020, 08:14
1
Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili Eser: “Koranavirüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk”

Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili İsmail Eser, “ Ülkemizde Mart ayında başlayan koranavirüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk” dedi.

Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili İsmail Eser, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Eser, “Ülkemizde Mart ayında başlayan korana virüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk. Kooperatifimize ortak olan esnafımız bu süreçte devletimizin esnafımıza destek amaçlı çıkardığı yapılandırmadan yararlandırılarak Kooperatifimize olan ödemelerde öteleme yaptırdık. Ayrıca Kooperatifimize gelen tüm ortaklarımıza koranavirüs tedbirleri amacı ile maske ve dezenfekte dağıtımı yaparak bizlerde ülkemizin de ki bu hastalığın bir an önce bitmesi için destek oluyoruz “ diye konuştu.

Eser, Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanlığı olarak kapılarının tüm esnaflara sonuna kadar açık olduğunu aktardı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2