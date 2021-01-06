Sincan Belediyesinden esnafa moral

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çiçekçileri, taksicileri, hırdavatçıları, mağazaları ziyaret ederek, farklı meslek grubundan esnafın kapısını çalarak görüş ve önerilerini dinledi. Salgına karşı uyulması gereken kurallar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sincan’ın geleceği için beraber çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan, “Vatandaşlarımızla, esnafımızla birebir istişarelerde bulunmaya çok önem veriyorum. Bu dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var” dedi.

Pandemi nedeniyle 2020 yılının herkes için zorlu bir yıl olduğunun altını çizen Başkan Ercan, “Esnaflarımız da bu süreçten şüphesiz olumsuz yönde etkilendi. Bu olumsuzlukların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır. Esnafımızı ziyaret ediyorum, görüş ve önerilerini dinliyorum. Özellikle Sincanlı hemşerilerime bir çağrım var, esnaflarımızın yanında olalım. İlçemizde bulunan esnaflardan alışveriş yaparak onları destekleyelim. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyor, esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.