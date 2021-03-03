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Sincan Belediyesi’nden afet eğitimi

Sincan Belediyesi, 2021 afet yılı kapsamında halkı bilinçlendirme çalışmalarına yoğunlaştı. Sivil savunma uzmanları, afet sırasında neler yapılması gerektiğine dair eğitim çalışmalarını, kurulan çadırlarda uzmanlar eşliğinde halka anlatıldı.

Genel 03.03.2021, 16:04
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Sincan Belediyesi’nden afet eğitimi

Sincan Belediyesi, 2021 afet yılı kapsamında halkı bilinçlendirme çalışmalarına yoğunlaştı. Sivil savunma uzmanları, afet sırasında neler yapılması gerektiğine dair eğitim çalışmalarını, kurulan çadırlarda uzmanlar eşliğinde halka anlatıldı.

2021 yılının Afet Eğitim yılı olarak belirlenmesi kapsamında halkın bilinçlenmesi için belediyeler de bulundukları il ve ilçelerde halkı olası afetlere karşı eğitim veriyor. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı, AFAD İL Müdürlüğü ve Sincan Belediyesi de afet yılı kapsamında Sivil Savunma Müdürlüğü uzmanlarının verdiği bir eğitime imza attı.

Afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda halkı bilinçlendirme eğitimi, Sincan’ın Lale meydanında kurulan, AFET çadırında halkın sosyal mesafe kuralları gözetilerek katılımı sağlandı. AFAD İl Müdürlüğü’nce temin edilen kurtarma araçlarıyla yapılan eğitim belediye ekipleri tarafından desteklendi. Afet hakkında bilgilendirici broşürler de katılımcılara ve halka dağıtıldı. Ayrıca meydana kurulan dev ekranda ise İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme ve eğitim videoları gösterime sunuldu. Pandemi kurallarına dikkat edilen bu eğitim çalışmasında, afet sırasında ve sonrasında bilinçlendirmenin önemine vurgu yapılarak, afetlerin neden olacağı kayıpları en aza indirmek için neler yapılması gerektiği hakkında, halka birebir eğitimler verilerek anlatıldı.

“Deprem doğrudan insanı öldürmüyor, binalar insanı öldürüyor”

Çalışmalara bizzat katılan ve 2020 yılının afet açısından zor geçtiğini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Gerek depremler, seller vesaire gerekse de mikrobik bir afetle karşılaştık. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de tabii etkilerini gördüğümüz tedbirlerini almaya devam ettiğimiz, bir an önce de kurtulmayı ümit ettiğimiz bir pandemi sürecinde yaşıyoruz. Bunu da ayrı görmemek lazım, pandemiyi de bir afetten ayırmamak lazım. Bu da doğal bir afet gibi. Dolayısıyla gerek depremi, gerek sel veya bu tür pandemi gibi afetler bundan sonra da hayatımızda olacakmış gibi görünüyor. Aslında bütün bunlar insanoğlunun biraz çizgiyi aşmasından da kaynaklanıyor. Hiçbir afetin insanı doğrudan öldürücü bir etkisi yok. Deprem doğrudan insanı öldürmüyor, binalar insanı öldürüyor. Sel insanı öldürmüyor ama taşkın riskinde yapı yaparsınız tabii o adeta derenin, çayın, ırmağın alanını işgal ederseniz karşılaşacağınız tablo bu oluyor” ifadelerini kullandı.

“Kızılay, dost ya da düşman demiyor herkese sahip çıkıyor”

Afetler konusunda önceden önlem alınması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bütün bu süreçler bize şunu gösteriyor, artık insanlarımız sıkıntı afet geldiği zaman değil onu gelmeden önce bunu düşünüp taşınıp bununla ilgili tedbir alınarak, hayatımızı ona göre dizayn etmemiz gerçeğini ortaya koyuyor. Devletimiz sağ olsun son yıllarda özellikle AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımıza verdiği destekle bunlar artık standartın üzerine çıktılar. AFAD artık uluslararası çapta parmakla gösterilen bir yapı haline geldi. Aynı şekilde Kızılay, dost ya da düşman demiyor herkese sahip çıkıyor. Kurduğu çadırlarla verdiği yemeklerle her türlü ekipmanla vesaireyle Kızılay da artık dediğimiz gibi insanların, dünyanın gözünü çevirdiği bir kurum haline geldi. Biz de yerel yönetim olarak, yerel inisiyatif alarak bunun daha vatandaşa yakın bir şekilde, somut hale getirmek daha yaklaştırmak, insanlarımızın vatandaşlarımızın televizyondan görüp seyrettiği afetlerde kullanılan ekipmanları, cihazları çok daha yakından görmelerini, bu anlamda farkındalık oluşmasını bir bilinç aktarımı temin edilmesini sağlamak üzere böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Sağ olsun AFAD ve Kızılay da bizi yalnız bırakmadı. Birlikte, Sincan Belediyesi, AFAD ve Kızılay iş birliği içerisinde broşüründen görseline, ekranda gösterilen görsele kadar çocuk resimli hikaye kitaplarına kadar birçok böyle depremde kullanılan köpeklerden oradaki ekipmanlara teçhizatlara kadar, birçok unsurun burada sergisi yapılıyor. Gösterimi, anlatımı yapılıyor. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyorlar sağ olsunlar” açıklamasında bulundu.
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