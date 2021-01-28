Sincan Belediyesi’nde denetimler hız kesmeden devam ediyor

Sincan Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan işletmelere yönelik maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra tarihi geçmiş ürün ve etiket yönetmeliği denetimleri gerçekleştirildi. Genel temizlik, fiyat tarifesi ve gramaj kontrollerinin gerçekleştirildiği denetimlerde, tedbir kurallarıyla ilgili de zabıta ekipleri tarafından sık sık hatırlatmalar yapılarak işletme sahiplerine bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına zabıta ekiplerinin denetimleri büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğini belirtti.