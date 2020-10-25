banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ajda Pekkan’dan Azerbaycan’a destek
Ajda Pekkan’dan Azerbaycan’a destek
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı

Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı

ZONGULDAK'TA KPSS ÖNLİSANS OTURUMU BAŞLADI

Genel 25.10.2020, 10:43
2
Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı

Zonguldak’ta KPSS Önlisans Oturumu başlarken, bir aday koşarak geldiği okulda dakikalar kala içeriye girdi.

ÖSYM tarafından KPSS Önlisans Oturumu bugün gerçekleştirildi. 130 dakika ter dökecek olan adaylar için sınav saat 10.15 itibarıyla başladı. Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılarak içeriye alındı. Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle birlikte önce ön kontrolden geçti, ardından sınava girdikleri bina girişinde dezenfektan ve maske temin ederek içeriye alındı.

Saat 10.00’a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Adayların sınav saatini dışarıda beklemesi zaman zaman bina önünde yoğunluk oluşturdu. Sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılan adaylar, yapılan üst aramasının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Bir aday ise kapının kapatılmasına dakikalar kala geldi. Çevredekilerin koşması yönündeki telkinleriyle koşmaya başlayan aday, hızlıca içeriye girerek sınava alındı. Saat 10.00’u gösterdiğinde ise son hatırlatmalar yapılarak kapılar kapatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
23°
sisli
banner378
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:55
Güneş 07:20
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3