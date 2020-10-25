Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı
ZONGULDAK'TA KPSS ÖNLİSANS OTURUMU BAŞLADI
Zonguldak’ta KPSS Önlisans Oturumu başlarken, bir aday koşarak geldiği okulda dakikalar kala içeriye girdi.
ÖSYM tarafından KPSS Önlisans Oturumu bugün gerçekleştirildi. 130 dakika ter dökecek olan adaylar için sınav saat 10.15 itibarıyla başladı. Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılarak içeriye alındı. Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle birlikte önce ön kontrolden geçti, ardından sınava girdikleri bina girişinde dezenfektan ve maske temin ederek içeriye alındı.
Saat 10.00’a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Adayların sınav saatini dışarıda beklemesi zaman zaman bina önünde yoğunluk oluşturdu. Sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılan adaylar, yapılan üst aramasının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Bir aday ise kapının kapatılmasına dakikalar kala geldi. Çevredekilerin koşması yönündeki telkinleriyle koşmaya başlayan aday, hızlıca içeriye girerek sınava alındı. Saat 10.00’u gösterdiğinde ise son hatırlatmalar yapılarak kapılar kapatıldı.
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