Şimşekler Arnavutköy’de geceyi aydınlattı

Arnavutköy’de gece saatlerinde etkili olan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul’un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Arnavutköy’de etkili oldu.