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Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı.

Genel 12.11.2021, 13:42
Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı

ÇANAKKALE(AA) - "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.

Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması planlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek.

Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.

Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, çalışmaları süren köprüyü havadan drone ile görüntüledi

"Simgelerin köprüsü"

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

#türkiye
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